«ФАН повсюду»: перспективы Йеменской войны

Йеменская война, как часть масштабного регионального конфликта, остается важным элементом противостояния Саудовской Аравии и Ирана. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция поддерживает силы йеменского президента Мансура Хади, а Тегеран — хуситов. Попытки остановить конфликт или снизить градус эскалации, которые предпринимаются как в рамках переговоров США и Ирана по возобновлению ядерной сделки, так и в процессе дипломатических контактов через Катар и Ирак, к успеху не приводят.

Гуманитарный кризис в Йемене, вызванный непрекращающейся уже более шести лет войной, признан ООН «самым серьезным в мире». За период конфликта погибло более 233 000 человек — как из-за боевых действий, так и вследствие нехватки продовольствия и квалифицированной медицинской помощи, вызванной блокадой со стороны саудовской коалиции.

О наступлении движения «Ансар Аллах» в Южном Марибе, проблеме борьбы за нефтяные поля Восточного Мариба, подводных течениях внутри саудовской коалиции и продолжающемся стратегическом тупике в Йемене рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала Colonelcassad, военный эксперт Борис Рожин.

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Федеральное агентство новостей /

В выпуске:

Как изменилась ситуация на фронте за последние полгода?

Отразилось ли на расстановке сил решение США прекратить поддержку наступательных операций саудовской коалиции?

Как изменилось влияние в регионе Ирана после президентских выборов?

Какую позицию занимает Израиль?

Усиливает ли влияние в регионе Турция?

Какую политику проводят Объединенные Арабские Эмираты?

Кто сейчас контролирует нефтяные месторождения Йемена?

Почему ООН сокращает гуманитарную поддержку йеменского населения?

Перспективы Йеменской войны.

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