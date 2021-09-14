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«ФАН повсюду»: перспективы Йеменской войны

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 17:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: перспективы Йеменской войны
Global Look Press  /  Mohammed Mohammed / Xinhua

Йеменская война, как часть масштабного регионального конфликта, остается важным элементом противостояния Саудовской Аравии и Ирана. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция поддерживает силы йеменского президента Мансура Хади, а Тегеран — хуситов. Попытки остановить конфликт или снизить градус эскалации, которые предпринимаются как в рамках переговоров США и Ирана по возобновлению ядерной сделки, так и в процессе дипломатических контактов через Катар и Ирак, к успеху не приводят.

Гуманитарный кризис в Йемене, вызванный непрекращающейся уже более шести лет войной, признан ООН «самым серьезным в мире». За период конфликта погибло более 233 000 человек — как из-за боевых действий, так и вследствие нехватки продовольствия и квалифицированной медицинской помощи, вызванной блокадой со стороны саудовской коалиции. 

О наступлении движения «Ансар Аллах» в Южном Марибе, проблеме борьбы за нефтяные поля Восточного Мариба, подводных течениях внутри саудовской коалиции и продолжающемся стратегическом тупике в Йемене рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала Colonelcassad, военный эксперт Борис Рожин.

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«ФАН повсюду»: перспективы Йеменской войны
Федеральное агентство новостей  / 

В выпуске:

Как изменилась ситуация на фронте за последние полгода?

Отразилось ли на расстановке сил решение США прекратить поддержку наступательных операций саудовской коалиции?

Как изменилось влияние в регионе Ирана после президентских выборов?

Какую позицию занимает Израиль?

Усиливает ли влияние в регионе Турция?

Какую политику проводят Объединенные Арабские Эмираты?

Кто сейчас контролирует нефтяные месторождения Йемена?

Почему ООН сокращает гуманитарную поддержку йеменского населения?

Перспективы Йеменской войны.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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саудовская аравия йемен война хуситы борис рожин
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