Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 14:30
14:29
Общество
Указатели двух станций московского метро перевели на фарси и узбекский
14:29
Происшествия
Суд признал законным арест московского стримера, напавшего с баллончиком на женщину
14:25
Армия
Аналитик NI спрогнозировал российскому истребителю Checkmate популярность на флоте
14:19
Происшествия
Мессенджер Telegram получил многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент
14:15
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 5 млн рублей за публикацию запрещенного контента
14:13
Общество
Победитель US Open Медведев был рад поздравлениям Путина
14:11
Происшествия
Падение человека на пути привело к остановке движения по серой ветке московского метро
14:10
Происшествия
Насильника из Ленобласти могут направить на принудительное лечение
14:07
Общество
Москвичи смогут посетить более 40 спектаклей в рамках фестиваля «Видеть музыку»
14:05
Общество
Украина занимает лидирующие позиции в мире по количеству антипрививочников
Все новости
ЛДПР

Соловьев: Украинская власть бессильна «перед неподсудными радикалами»
Общество
Соловьев: Украинская власть бессильна «перед неподсудными радикалами»
Федеральное агентство новостей  / 

Российский общественный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что действующая украинская власть бессильна «перед неподсудными радикалами», о которых ранее рассказал депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.

«Депутат Волошин сказал то, о чем на Украине сегодня говорить не принято. Вседозволенность неонацистов началась в 2014 году, после Майдана и государственного переворота на Украине. Именно тогда появились так называемые батальоны с разными названиями и нацистской символикой на шевронах. При этом они практически никак не координировали свои действия с ВСУ и МВД, жили своей жизнью, устраивали пункты пропуска и досмотра на дорогах, сами вершили «правосудие» и обирали людей», — прокомментировал собеседник агентства.

Заслуженный юрист РФ Соловьев рассказал, стоит ли ожидать гражданской войны на Украине
udp.org.ua  / Партия развития Украины/Партія розвитку України

Иван Соловьев отметил, что эта вседозволенность, с одной стороны, из-за бездействия властей, с другой — страха перед радикализмом и жесткостью. Так и породилась сегодняшняя ситуация, власть не может поставить под контроль радикалов.

«Действующая украинская власть бессильна перед этими людьми. И если они захотят устроить следующий Майдан, то никто не станет мешать им. Население на Украине слишком напугано, чтобы противостоять им. А у властей вряд ли хватит духу применить силу и поставить эту публику на место. Слишком популярны их идеи на Украине и слишком много у них сторонников в правоохранительных органах», — объяснил Соловьев.

Заслуженный юрист РФ Соловьев рассказал, стоит ли ожидать гражданской войны на Украине
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Юрист уверен, что неподсудным радикалам можно поручить любую грязную работу, поэтому украинская власть и дальше будет реализовывать политику по принципу «и нашим и вашим».

«Скажем, если определенные политические силы начнут активно набирать очки на выступлениях за прекращение войны в Донбассе и налаживание отношений с Россией, тогда можно будет их запугивать неонацистами. А пока всех все устраивает, ничего не поменяется», — заявил Иван Соловьев.

Ранее жители Крыма рассказали, что они думают о новом заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который высказался относительно грядущих выборов в Государственную думу России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Соловьев: Украинская власть бессильна «перед неподсудными радикалами»
киев украина соловьев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru