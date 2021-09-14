Соловьев: Украинская власть бессильна «перед неподсудными радикалами»

Российский общественный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что действующая украинская власть бессильна «перед неподсудными радикалами», о которых ранее рассказал депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.

«Депутат Волошин сказал то, о чем на Украине сегодня говорить не принято. Вседозволенность неонацистов началась в 2014 году, после Майдана и государственного переворота на Украине. Именно тогда появились так называемые батальоны с разными названиями и нацистской символикой на шевронах. При этом они практически никак не координировали свои действия с ВСУ и МВД, жили своей жизнью, устраивали пункты пропуска и досмотра на дорогах, сами вершили «правосудие» и обирали людей», — прокомментировал собеседник агентства.

udp.org.ua / Партия развития Украины/Партія розвитку України

Иван Соловьев отметил, что эта вседозволенность, с одной стороны, из-за бездействия властей, с другой — страха перед радикализмом и жесткостью. Так и породилась сегодняшняя ситуация, власть не может поставить под контроль радикалов.

«Действующая украинская власть бессильна перед этими людьми. И если они захотят устроить следующий Майдан, то никто не станет мешать им. Население на Украине слишком напугано, чтобы противостоять им. А у властей вряд ли хватит духу применить силу и поставить эту публику на место. Слишком популярны их идеи на Украине и слишком много у них сторонников в правоохранительных органах», — объяснил Соловьев.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Юрист уверен, что неподсудным радикалам можно поручить любую грязную работу, поэтому украинская власть и дальше будет реализовывать политику по принципу «и нашим и вашим».

«Скажем, если определенные политические силы начнут активно набирать очки на выступлениях за прекращение войны в Донбассе и налаживание отношений с Россией, тогда можно будет их запугивать неонацистами. А пока всех все устраивает, ничего не поменяется», — заявил Иван Соловьев.

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