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Представители «Ростелекома» призвали запретить публичные DNS-серверы Google
Политика
Представители «Ростелекома» призвали запретить публичные DNS-серверы Google
wikipedia.org  /  ОАО «Ростелеком» / CC BY 2.0

Москва, 14 сентября. Представители «Ростелекома» выступили с инициативой о запрете на использование публичных DNS-серверов Google, Cloudflare и сервиса DoH.

По мнению экспертов, это позволит ограничить доступ граждан к запрещенным ресурсам. Однако вслед за введением ограничений могут последовать сбои в работе некоторых мобильных приложений, пишет РИА Новости.

В последнее время на просторах интернета активизировались запрещенные экстремистские и террористические ресурсы. Профильные ведомства стараются заблокировать к ним доступ, однако нарушители используют технологии, помогающие обойти блокировку.

Роскомнадзор (РКН) ранее обращался к иностранным цифровым компаниям, включая Google, с требованием удалить контент с призывом к участию в незаконных митингах. В частности, запрещенные данные публиковались на видеохостинге YouTube.

Позже стало известно, что РКН заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с экстремистской организацией. Ограничения были внедрены по требованию Генпрокуратуры РФ.

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