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«Газпром» предлагает вдвое увеличить субсидии на газомоторное топливо
Экономика
«Газпром» предлагает вдвое увеличить субсидии на газомоторное топливо
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Москва, 14 сентября. Предложение удвоить субсидии на переоборудование автомобилей на газобаллонное оборудование (ГБО), и их производство озвучил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Соответствующее письмо он направил президенту России Владимиру Путину. Зубков предлагает увеличить субсидии в два раза — до 1,4 млрд рублей в год. Кроме того, предполагается, снова уравнять выплаты на производство машин на компримированном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), пишет «Коммерсантъ».

На данный момент субсидия на автобус большого класса на КПГ составляет 1,19 млн рублей, а на СПГ — 3,4 млн рублей. Это сокращает количество потенциальных покупателей транспорта на КПГ, заметил Зубков. В «Газпроме» изданию отметили, что реализация озвученных предложений позволит значительно сократить составляющую в себестоимости товаров и услуг.

Генеральный директор компании «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин ранее сообщил, что доля автотранспорта на газомоторном топливе составляет менее 2% от общего парка России.

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