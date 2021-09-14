Четыре вице-премьера России будут голосовать на думских выборах в онлайн-формате

Москва, 14 сентября. Вице-премьеры России Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко будут голосовать на думских выборах в онлайн-формате.

Пять российских министров тоже примут участие в электронном голосовании на выборах, которые пройдут в России с 17 по 19 сентября, сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн. Подтверждение участия Мишустина в голосовании опубликовано на официальном сайте кабмина. Участие в избирательном процессе через интернет доступно в семи регионах России.