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Четыре вице-премьера России будут голосовать на думских выборах в онлайн-формате

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 12:22
Политика
Четыре вице-премьера России будут голосовать на думских выборах в онлайн-формате
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 14 сентября. Вице-премьеры России Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко будут голосовать на думских выборах в онлайн-формате.

Пять российских министров тоже примут участие в электронном голосовании на выборах, которые пройдут в России с 17 по 19 сентября, сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн. Подтверждение участия Мишустина в голосовании опубликовано на официальном сайте кабмина. Участие в избирательном процессе через интернет доступно в семи регионах России.

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выборы россия госдума
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