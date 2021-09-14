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Выписки из загсов стали доступны на портале «Госуслуги»
Общество
Выписки из загсов стали доступны на портале «Госуслуги»
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 14 сентября. Минцифры и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили новый сервис на портале «Госуслуги».

Благодаря ему россияне смогут получить необходимые выписки из загсов. Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Такие документы требуются для получения разнообразных услуг или совершения сделок, в том числе купли-продажи.

«За выписками из загс теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях», — рассказали в правительстве.

Чтобы получить необходимые сведения, нужно перейти в раздел «Документы и данные» портала, а затем в подраздел — «Семья и дети». К тому же можно оформить подписку. В этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными, подчеркнули в правительстве.

На портале «Госуслуги» в ближайшее время станут доступны электронные медкарты. Россияне смогут получать информацию о назначениях врачей, рецептах, результатах анализов и медицинских исследований, не выходя из дома.

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