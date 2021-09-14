Югорчане смогут раньше выходить на пенсию

Ханты-Мансийск, 14 сентября. Теперь при выходе на заслуженный отдых будут учитывать период обучения. Об этом накануне сообщили в Правительстве РФ.

Следует напомнить, прежде в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Теперь же при выходе на досрочную пенсию период обучения учтется, сообщает портал Ugra-news. Впрочем, есть условие: такую возможность можно будет получить, если за гражданином сохранялись рабочее место и средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов.

Жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста.

Ранее ФАН приводил данные Счетной палаты РФ о количестве пенсионеров в стране. По данным на 1 апреля 2021 года, их общее число составило 42,6 млн человек.