Люди хотят разврата: Иосиф Пригожин оценил шоу с выбором партнера по гениталиям

Трудно сказать, что страшнее для русского общества — интимное шоу с Запада или отечественные юмористические программы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник оценил новость о том, что осенью в России может стартовать новая передача, где участники будут выбирать себе половинку по гениталиям. Ведущей на данном проекте станет певица Анна Седокова.

«Ради просмотров, рейтингов люди делают сиюминутные вещи, любые программы. Это то, что называется юмором ниже пояса. Он работает. Можно назвать это бизнесом. Ничего личного. Просто будет такое шоу. Люди посмотрят, посмеются. Смотреть будут, да. У нас люди в основном любят шутки ниже пояса», — сказал продюсер.

Иосиф Пригожин также отметил, что интерес к такому формату предсказуем в любом обществе и во все времена.

«Никому не нужны чистые руки, чистые помыслы, чистые уши, чистые глаза. Общество хочет разврата, грязи. Этого хотели и во времена Римской империи, и сегодня. Так будет всегда, не только сейчас. Раньше это было доступно в закрытом пространстве, а теперь в открытом. Раньше нужно было подглядывать, а сейчас: "На, бери что хочешь!"» — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что, по его мнению, угроз для правильного формирования подрастающего поколения хватает уже и без грядущего пикантного проекта.

«Влияние внешней среды играет ключевую роль в воспитании молодежи. Все начинается со взрослых. Не ждите от детей чего-то другого, если вы не даете им то, что может сделать их нормальными людьми. Я даже не знаю, что страшнее — это шоу "ниже пояса" или наши юмористические программы», — подытожил муж певицы Валерии.

Ранее Иосиф Пригожин в беседе с ФАН поддержал мнение актера Дмитрия Певцова о том, что современное искусство нуждается в цензуре. В то же время продюсер отметил, что в эпоху интернета трудно вводить какие-либо ограничения.