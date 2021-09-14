Песню из мультфильма «Бременские музыканты» исполнили на языках народов России

Москва, 14 сентября. Музыканты из разных регионов России исполнили песню «Ничего на свете лучше нету» композитора Геннадия Гладкова и поэта Юрия Энтина. Ролик опубликован на канале YouTube Russia.

Песню записали в рамках совместного проекта Google и Института языкознания РАН «Вместе на своем». В ролике приняли участие 18 исполнителей, они спели на удмуртском, татарском, якутском и других языках. Среди них были финалистки Евровидения «Бурановские бабушки», конкурсантка шоу «Голос»1 Эльмира Калимуллина, пишет «Культуромания».



«Песня друзей» (это второе название композиции «Ничего на свете лучше нету») была написана до выхода мультфильма «Бременские музыканты». Но советские зрители полюбили ее благодаря голосам артистов Олега Анофриева и Олега Горохова. Сейчас детище Геннадия Гладкова и Юрия Энтина ассоциируется только с любимым мультфильмом.

Ранее американская исполнительница Бейонсе представила трек Be Alive, который спела для спортивной драмы «Король Ричард». Эксперты полагают, что композиция может претендовать на «Оскар».

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента