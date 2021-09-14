Сотрудники Росгвардии спасли тонущего пенсионера в Дагестане

Махачкала, 14 сентября. В Махачкале сотрудники Росгвардии не дали местному пенсионеру утонуть в канале имени Октябрьской революции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром. Оперативный дежурный управления Росгвардии и боец махачкалинского ОМОН старший сержант полиции шли на службу, когда услышали крики женщины, которая звала на помощь.

Правоохранители моментально отреагировали. Когда они подбежали к каналу Октябрьской революции, то увидели в водоеме человека без признаков жизни. Росгвардейцы вытащили утопающего пенсионера и оказали ему первую медицинскую помощь до прибытия врачей. Сообщается, что сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

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