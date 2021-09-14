Американцы ожидают рекордно быстрого роста потребительских цен

Нью-Йорк, 14 сентября. Исследования Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка показали рекордный уровень инфляционных опасений.

Опрос среди населения Соединенных Штатов выявил, что жители ожидают все большего роста цен — отрицательная тенденция наблюдается десятый месяц подряд. Об этом пишет «Интерфакс».

Американские граждане опасаются роста цен на самое важное: медикаменты, жилье и продукты питания. Средний прогноз инфляции достиг 5,2% — такое высокое значение последний раз регистрировали в 2013 году. Официальные статистические данные по инфляции в стране должны быть опубликованы в течение дня.

Население США отрицательно реагирует на экономические и политические кризисы, спровоцированные правительством президента Байдена. Нынешний глава государства может стать одним из наименее популярных лидеров в истории.