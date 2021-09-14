Первое практическое применение дрона «Форпост» на учениях «Запад-2021» показали на видео

Москва, 14 сентября. В Сети появилось видео применения российского разведывательно-ударного беспилотника «Форпост-Р». Дрон выполнил бомбометание по наземной цели.

Минобороны РФ показало на видео первый полет модернизированного беспилотника «Форпост-Р» в рамках стратегических учений «Запад-2021». Новую версию отличает от предшествующей новые комплектующие и увеличенная взлетная масса.

Днем ранее беспилотники «Форпост-Р» и «Иноходец» в составе комплекса «Ласточка» приняли участие в учениях «Запад-2021», основной этап которых состоялся на полигоне Мулино в Нижегородской области.

«Форпост-Р» является российским аналого израильского БПЛА Searcher, но был собран из отечественных комплектующих. В частности, в аппарате применен двигатель АПД-85, при помощи которого дрон может нести 120 килограмм полезной нагрузки. Помимо этого, БПЛА оснастили системами разведки, бомбами и противотанковыми ракетами.

На этапе учений в Ленобласти также задействовали беспилотники. Для координации артиллерийского огня на полигоне Кирилловский военные использовали «Орлан-10».