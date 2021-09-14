Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 13:01
13:00
Политика
Эфир: Что даст простым украинцам переход на латиницу и курс на католичество
12:59
Общество
Новая девушка Тома Круза озвучит Лару Крофт для мультсериала Netflix
12:59
Армия
Бойцы ВДВ остановили условного противника на учениях «Запад-2021»
12:53
Весь мир
Глава Правительства Ливии обсудит экономическое сотрудничество с Египтом в Каире
12:51
Политика
Песков переадресовал вопрос о ситуации с Google в России Роскомнадзору
12:49
Происшествия
В Нижнем Новгороде нашли труп полковника МВД
12:47
Общество
Песков прокомментировал формат участия Путина в голосовании на выборах в Госдуму
12:47
Экономика
Госдума рассмотрит проект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра
12:46
Политика
Песков: Медведев не будет участвовать в совещании Путина с кабмином и руководством ЕР
12:46
Происшествия
СК завершил расследование дела об афере при реставрации консерватории в Петербурге
Все новости
ЛДПР

Первое практическое применение дрона «Форпост» на учениях «Запад-2021» показали на видео

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 12:06
Армия
Первое практическое применение дрона «Форпост» на учениях «Запад-2021» показали на видео
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Москва, 14 сентября. В Сети появилось видео применения российского разведывательно-ударного беспилотника «Форпост-Р». Дрон выполнил бомбометание по наземной цели.

Минобороны РФ показало на видео первый полет модернизированного беспилотника «Форпост-Р» в рамках стратегических учений «Запад-2021». Новую версию отличает от предшествующей новые комплектующие и увеличенная взлетная масса.

Днем ранее беспилотники «Форпост-Р» и «Иноходец» в составе комплекса «Ласточка» приняли участие в учениях «Запад-2021», основной этап которых состоялся на полигоне Мулино в Нижегородской области.

«Форпост-Р» является российским аналого израильского БПЛА Searcher, но был собран из отечественных комплектующих. В частности, в аппарате применен двигатель АПД-85, при помощи которого дрон может нести 120 килограмм полезной нагрузки. Помимо этого, БПЛА оснастили системами разведки, бомбами и противотанковыми ракетами.

На этапе учений в Ленобласти также задействовали беспилотники. Для координации артиллерийского огня на полигоне Кирилловский военные использовали «Орлан-10».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Первое практическое применение дрона «Форпост» на учениях «Запад-2021» показали на видео
беспилотник иноходец западз-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru