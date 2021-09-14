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Путин примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 12:11
Политика
Путин примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме онлайн, сообщили в Кремле.

Кроме того, участие в формате видеоконференции запланировано и в переговорах стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава государства в беседе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном рассказал о необходимости перейти на самоизоляцию.

Причиной послужили случаи заболевания коронавирусом в окружении Владимира Путина, уточнили в пресс-службе Кремля. В сообщении подчеркнули, что в течение определенного времени президенту нужно будет соблюдать режим самоизоляции. Из-за этого лидер РФ примет участие в предстоящих встречах в формате видеоконференции.

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путин россия изоляция
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