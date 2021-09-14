Путин готовится уйти на самоизоляцию

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин планирует уйти на самоизоляцию. Он отправится на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 в его окружении.

Глава государства сказал о возможной самоизоляции еще 13 сентября, когда проводил в Кремле встречу с паралимпийцами. Он рассказал, что среди людей, с которыми он работает, стали увеличиваться случаи заражения коронавирусом.

Свое решение Владимир Путин подтвердил в беседе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Пока не сообщается, как долго президент будет оставаться дома.

Несмотря на карантин, глава государства продолжит работать. Все встречи и заседания он будет проводить удаленно.