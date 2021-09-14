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Глава Лиги безопасного интернета заявила о большом количестве фейков о выборах в Госдуму
Политика
Глава Лиги безопасного интернета заявила о большом количестве фейков о выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Москва, 14 сентября. Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили более 4,5 тыс. фейков о выборах депутатов Госдумы России, сообщила глава объединения Екатерина Мизулина.

Согласно полученным данным, с 8 июля текущего года количество распространенных фейков о парламентских выборах достигло отметки в 4 тыс. 526.

«Их число будет расти в последние дни перед голосованием», — сообщила Мизулина.

Директор организации подчеркнула, что среди фейков есть недостоверная информация о существовании «методички для председателей УИК по вбросам и отмена трехдневного видеонаблюдения».

Как стало известно ранее, запрет на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму начал действовать с 14 сентября. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

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