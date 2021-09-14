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Студия AVES представила короткометражку о красотах заповедника «Курильский»

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 11:53
Общество
Студия AVES представила короткометражку о красотах заповедника «Курильский»
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 14 сентября. Белорусская киностудия AVES сняла научно-популярный фильм о флоре и фауне заповедных островов Малой Курильской гряды. Короткометражку можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

Фильм под названием «Заповедник Курильский — Малая Курильская гряда» длится всего десять минут, однако за это время создатели успевают показать самые живописные уголки заповедного края. Операторам Игорю, Никите и Илье Бышневым удалось заснять уникальных животных, которые обитают на островах Малой Курильской гряды. В научно-популярной короткометражке можно увидеть косаток, ларг, каланов, антур, очковых чистиков и сивучей.

Съемки просветительского ролика прошли при поддержке Русского географического общества (РГО). В прошлом году заповедник «Курильский» выиграл медиагрант на создание фильма о биологическом разнообразии, туристических маршрутах и главных достопримечательностях Малой Курильской гряды.

Авторы короткометражки отмечают, что хотели не просто снять красивые виды, а ставили задачу создать своеобразную видео-энциклопедию уникальной природы южных Курильских островов. Проект AVES уже планируют использовать в дальнейшем в качестве материала к образовательным программам в школах, на тематических конференциях и лекториях.

Недавно стало известно, что в Прикамье начинается благоустройство территории историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское». Площадь работ, где будут установлены торговые и туристические объекты, составит 1,8 ГА.

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курилы заповедник природа
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