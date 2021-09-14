Хозяйка сбежавшей при погрузке в самолет собаки Евы упрекнула сотрудников Домодедово в халатности

Москва, 14 сентября. Собака Ева могла сбежать из багажного отделения самолета из-за недобросовестных сотрудников аэропорта, считает хозяйка животного Екатерина.

На протяжении нескольких дней собака продолжает бегать по территории аэропорта. Сотрудникам воздушной гавани пока что не удалось ее приманить, однако они сообщают, что регулярно видят животное.

Ситуация может измениться уже в среду, высказала свое мнение Екатерина в интервью Федеральному агентству новостей. Дело в том, что к этому моменту владелице собаки сделают пропуск, который позволит ей попасть в закрытую зону Домодедово и позвать Еву к себе.

Собака сбежала из багажного отделения самолета по вине сотрудников аэропорта, уверена Екатерина. В сложившейся ситуации они проявляют халатность и бездействие, заявила она.

«Собака не могла «сгрызть хомут и использовать его как отмычку». Это Гераклом надо быть, чтобы его вырвать», — отметила она.

Владелица беглянки утверждает, что замок на переноске был максимально надежным. Собака просто не могла вырвать его с наружной стороны, уверена Екатерина.

Несколько дней назад в московском аэропорту Домодедово произошло ЧП. Семья Екатерины Безручко вместе с собакой Евой должна была отправиться в Симферополь. Животное в переноске отправилось в багажный отсек самолета, однако в столицу Крыма питомец не прилетел.