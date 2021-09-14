Владимир Путин отведал каравай на полевой кухне учений «Запад-2021»

Полевая кухня была организована в рамках проведения стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Во время осмотра Владимир Путин угостился караваем, а после положил глаз и на горячие пирожки, и поинтересовался нет ли пакета. Тогда Сергей Шойгу дал указание ответственному по кухне упаковать президенту булочку с собой.

«Булочку и кофе с собой упакуйте», — попросил министр обороны РФ.

Президент на это моментально отреагировал

«Решил не баловать», — пошутил российский лидер.

В учениях «Запад-2021» в Нижегородской области участвуют около 20 тысяч человек личного состава, 5000 единиц военной техники, 160 танков, 104 самолета и 118 вертолетов. ССУ «Запад-2021» Вооруженных сил России и Белоруссии проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах обеих стран. В совместных учениях запланировано участие свыше 800 единиц техники, около 200 тысяч человек, в том числе около 2000 военнослужащих от государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран