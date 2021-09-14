Захарова озвучила планы Лаврова на Генеральную Ассамблею ООН 25 сентября

Москва, 14 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Генеральное Ассамблее ООН в Нью-Йорке и проведет ряд встреч, сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Захарова поделилась планами Лаврова на участие в ГА ООН в официальном комментарии российского международного ведомства. Сообщается, что глава отечественной дипломатии выступит на Ассамблее 25 сентября с докладом. Также подчеркивается, что Лавров будет присутствовать на очной части мероприятия с 21 по 27 сентября и воспользуется площадкой ООН для проведения ряда двусторонних встреч.

Официальный представитель МИД России заверила, что официальная Москва придерживается позиции о необходимости ООН как центрального образующего органа системы многосторонних международных контактов. Попытки заменить его симулякрами вроде «миропорядка, основанного на правилах» были и остаются неприемлемыми, подчеркнула дипломат. Президент России Владимир Путин в грядущей Ассамблее принимать участия не будет.