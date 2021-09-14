Посольство Ирана в Москве анонсировало встречу Путина и Раиси

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин может встретиться с иранским лидером Эбрахимом Раиси на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Встреча глав государств — членов ШОС пройдет в Душанбе 17 сентября. В посольстве Ирана в Москве рассчитывают, что Путин и Раиси увидятся в рамках мероприятия.

«Да, он (президент Ирана — Прим ред.) будет там. Надеемся, что встреча состоится», — сказал источник РИА Новости.

Саммит ШОС будет посвящен 20-летию создания организации. В 2021 году в Шанхайской организации сотрудничества председательствует Таджикистан.

Ранее МИД Ирана сообщил о скором возвращении к переговорам по ядерной сделке. Правительство страны ожидает, что все участники встречи будут придерживаться реалистичного подхода во время диалога.