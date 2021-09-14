Лукашенко: белорусы достойно прошли эпохальное испытание на прочность

Минск, 14 сентября. Жители Белоруссии сумели преодолеть эпохальное испытание на прочность национального единства, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По информации пресс-службы лидера, это заявление было сделано во время торжественной церемонии награждения деятелей различных сфер во Дворце независимости.

Александр Лукашенко во время мероприятия сказал, что граждане республики, которые построили суверенное государство, сумели пройти эпохальное испытание на прочность национального единства.

«Прошли достойно», — отметил президент.

Глава республики подчеркнул, что белорусы не испугались пандемии нового типа коронавируса и гибридных атак, которые совершаются в отношении страны по сей день.

Как стало известно ранее, Лукашенко заявил о новых рисках и угрозах у западных рубежей Союзного государства. По его словам, обострение наблюдается на границах государств – членов ОДКБ.