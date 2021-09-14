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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 14 сентября

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 11:50
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 14 сентября
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Российские врачи выявили 17 837 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Многие пациенты не замечали у себя никаких клинических проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей России.

Различные легочные патологии считаются самым распространенным осложнением после выздоровления от COVID-19, рассказала главврач московской поликлиники Наталья Шиндряева. По ее словам, чаще всего фиброзы у пациентов небольшие.

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