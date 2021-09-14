Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 14 сентября

Москва, 14 сентября. Российские врачи выявили 17 837 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Многие пациенты не замечали у себя никаких клинических проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей России.

Различные легочные патологии считаются самым распространенным осложнением после выздоровления от COVID-19, рассказала главврач московской поликлиники Наталья Шиндряева. По ее словам, чаще всего фиброзы у пациентов небольшие.