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Солонников оценил возрождение трамвайного движения в Петербурге при Беглове
Общество
Солонников оценил возрождение трамвайного движения в Петербурге при Беглове
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников высоко оценивает усилия Смольного по развитию в Петербурге электротранспорта. Ранее о том, что Северную столицу ждет масштабное обновление городского транспорта, работающего на электричестве, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выступая в эфире «Радио России», Беглов отметил, что масштабное обновление электротранспорта пройдет в Петербурге уже в ближайшие два года. Город закупит десятки современных трамваев, появятся новые скоростные трамвайные линии.

«В ближайшие два года мы приобретем 170 современных низкопольных (то есть таких, в которые будет удобно заходить с колясками, а также маломобильным пассажирам. — Прим. ФАН) трамваев. Построим 15 магистральных скоростных трамвайных маршрутов», — поделился планами губернатор.

Акция «Трамвай Победы» в Петербурге
Пресс-служба СПБ ГУП «Горэлектротранс»  / 

Высоко оценивая усилия руководства Петербурга по развитию городского электротранспорта, политолог Дмитрий Солонников напомнил, что Ленинград был фактически трамвайной столицей мира. Однако в постсоветские годы в больших городах от трамваев стали массово отказываться, но эта практика себя не оправдала. Отказ от трамваев и троллейбусов в пользу частного автотранспорта и маршруток не способствовал ни удобству горожан, ни экологической ситуации в городах, в том числе в Петербурге.

«Сегодня все ставят в пример европейский опыт, где городской транспорт хорошо развит, но на самом деле это не европейский, а наш — советский — опыт, — отметил Солонников в беседе с ФАН. — Возрождая в Петербурге полноценное трамвайное движение, мы фактически возвращаемся к тому, от чего так легко отказались в 90-е годы. А ведь когда-то Петербург-Ленинград был самым трамвайным городом в мире! Именно в нашем городе некогда была самая большая в мире протяженность трамвайных путей».

Однако после распада СССР это очень важное советское наследство было разбазарено, напомнил эксперт.

«В 90-е — начале 2000-х в Петербурге были ликвидированы десятки трамвайных маршрутов, — говорит эксперт. — Помню все эти закатанные в асфальт трамвайные пути, которые в лучшем случае потом разобрали, а в худшим — так и оставили шпалы гнить под слоями дорожного покрытия».

По мнению политолога, возвращение к системе развитого городского транспорта — это очень хорошая тенденция, ориентированная на мировые тренды.

«Современный мировой тренд — это сознательный отказ от целого ряда символов предыдущей эпохи, в том числе от личного автотранспорта. Поэтому развитие в Петербурге экологически чистого городского электротранспорта вполне укладывается в современные мировые тенденции», — отметил собеседник ФАН.

Солонников оценил возрождение трамвайного движения в Петербурге при Беглове
Невские Новости  / Светлана Дремина

Ранее правительство РФ выделило Петербургу 24 млрд рублей в виде кредитов на инфраструктурные проекты. Эти средства пойдут на строительство крупных транспортных развязок, а также на закупку нового городского электротранспорта: город планирует дополнительно приобрести 629 трамваев и 587 троллейбусов.

Петербургский трамвай ведет свою историю с 1907 года. Сегодня система трамвайного движения в Санкт-Петербурге, несмотря на все пережитые сложности, остается крупнейшей в России и четвертой по величине в мире.

В советские годы наш город считался трамвайной столицей мира. С 1980-х и до середины 2000-х протяженность трамвайных путей в Ленинграде-Петербурге была самой большой в мире, этот рекорд отмечен в Книге рекордов Гиннесса. После распада СССР трамвайная система Петербурга пережила упадок и подверглась массовому сокращению. Однако в последние годы власти Северной столицы делают все, чтобы возродить знаменитый петербургский-ленинградский трамвай, востребованный и любимый горожанами. Эксперты считают, что у Петербурга есть все шансы вернуть себе звание трамвайной столицы мира.

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