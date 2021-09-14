Правила работы вытрезвителей появились в России

Москва, 14 сентября. Минздрав, Минтруд и МВД подписали приказ о правилах работы вытрезвителей в России

Согласно утвержденному документу, попавшие в специальные учреждения россияне могут провести там не более суток. Отпускать их можно только после полного отрезвления естественным путем. Кроме того, людей нельзя отправлять домой ночью.

Сотрудники учреждений обязуются предоставить пациентам временную одежду и обувь, а также спальное место. Всех прибывших осматривает медик. В случае поступления в вытрезвитель людей с травмами или несовершеннолетних граждан, работники передадут их полиции.