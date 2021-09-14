Самолеты и вертолеты ВКС РФ проверили работу сил ПВО на учениях «Запад-2021»

Москва, 14 сентября. Действия дежурных сил ПВО Западного военного округа были проверены в ходе маневров «Запад-2021», сообщила пресс-служба Минобороны России.

Пилоты ВКС РФ на 50 летательных аппаратах были задействованы для проверки работы дежурных сил противовоздушной обороны ЗВО, уточнили в военном ведомстве. В числе техники: истребители Су-35С и МиГ-31, ударно-транспортные вертолеты Ми-8 и ударные Ка-52 «Аллигатор», малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные Ан-26.

Основной задачей летчиков было преодолеть зоны дежурства сил ПВО незамеченными для средств радиоэлектронного обнаружения. Самолеты и вертолеты двигались с различных направлений, часть перемещалась с выключенными системами распознавания и на малых высотах. Тренировки проходили в дневное и ночное время суток.

Российские военные ранее успешно ликвидировали цели при помощи беспилотника «Ласточка» на учениях «Запад-2021». ВС РФ также впервые применили боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта» на тренировках, сообщил телеканал «360».