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Самолеты и вертолеты ВКС РФ проверили работу сил ПВО на учениях «Запад-2021»
Армия
Самолеты и вертолеты ВКС РФ проверили работу сил ПВО на учениях «Запад-2021»
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Москва, 14 сентября. Действия дежурных сил ПВО Западного военного округа были проверены в ходе маневров «Запад-2021», сообщила пресс-служба Минобороны России.

Пилоты ВКС РФ на 50 летательных аппаратах были задействованы для проверки работы дежурных сил противовоздушной обороны ЗВО, уточнили в военном ведомстве. В числе техники: истребители Су-35С и МиГ-31, ударно-транспортные вертолеты Ми-8 и ударные Ка-52 «Аллигатор», малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные Ан-26.

Основной задачей летчиков было преодолеть зоны дежурства сил ПВО незамеченными для средств радиоэлектронного обнаружения. Самолеты и вертолеты двигались с различных направлений, часть перемещалась с выключенными системами распознавания и на малых высотах. Тренировки проходили в дневное и ночное время суток.

Российские военные ранее успешно ликвидировали цели при помощи беспилотника «Ласточка» на учениях «Запад-2021». ВС РФ также впервые применили боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта» на тренировках, сообщил телеканал «360».

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