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Поддерживающая Россию норвежская Рабочая партия победила на парламентских выборах
Политика
Поддерживающая Россию норвежская Рабочая партия победила на парламентских выборах
pixabay.com

Осло, 14 сентября. Норвежская Рабочая партия, члены которой выступают за партнерство с Российской Федерацией, одержала победу на парламентских выборах, сообщили местные СМИ.

Согласно полученной информации, за Рабочую партию отдали голоса 26,4% избирателей Норвегии. Сейчас уже обработано 100% бюллетеней. Правящая партия сумела набрать 20,5% голосов.

Стоит отметить, что норвежский премьер и руководитель правящей Консервативной партии Эрна Сульберг ранее признала поражение ее политической силы и поздравила оппонентов с победой.

Как стало известно, Россия и Норвегия согласовали взаимодействие на море. Стороны признали, что в настоящее время военная деятельность в регионе активизировалась.

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