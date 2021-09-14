Поддерживающая Россию норвежская Рабочая партия победила на парламентских выборах

Осло, 14 сентября. Норвежская Рабочая партия, члены которой выступают за партнерство с Российской Федерацией, одержала победу на парламентских выборах, сообщили местные СМИ.

Согласно полученной информации, за Рабочую партию отдали голоса 26,4% избирателей Норвегии. Сейчас уже обработано 100% бюллетеней. Правящая партия сумела набрать 20,5% голосов.

Стоит отметить, что норвежский премьер и руководитель правящей Консервативной партии Эрна Сульберг ранее признала поражение ее политической силы и поздравила оппонентов с победой.

Как стало известно, Россия и Норвегия согласовали взаимодействие на море. Стороны признали, что в настоящее время военная деятельность в регионе активизировалась.