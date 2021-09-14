Боевая авиация ЗВО уничтожила пункты условного противника на учениях «Запад-2021»

Санкт-Петербург, 14 сентября. Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа совершили тренировочный вылет и уничтожили пункты условного противника на стратегических учениях «Запад-2021».

Учения прошли на полигоне Лужский в Ленобласти. Первый вылет совершили экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, после них в воздух подняли бомбардировщики Су-34 Западного военного округа, которые нанесли удар с воздуха по опорным пунктам «противника», рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Экипажи <...> уничтожили заглубленные командные пункты, объекты инфраструктуры и колонны бронированной и автомобильной техники условного противника на полигоне Лужский в Ленинградской области», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что время учений летный состав применил авиационные бомбы весом в 250 килограммов, а траекторию их полета просчитывала новейшая вычислительная подсистема СПВ-24.

Днем ранее на нижегородском полигоне Мулино прошел основной этап учений, где присутствовал президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Генштаба Валерий Герасимов.