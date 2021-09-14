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Вышел трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
Общество
Вышел трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
кадр из фильма «Человек божий»

Москва, 14 сентября. Кинокомпания «Ракета Релизинг» опубликовала на YouTube трейлер драмы «Человек божий» о жизни греческого святого Нектария Эгинского. Ключевую роль в картине сыграл Александр Петров.

Фильм расскажет о жизненном пути одного из самых почитаемых православных святых в Греции — Нектария Эгинского. При жизни ему пришлось терпеть поношения и клевету. Но несмотря на все лишения, Нектарий оставался верен убеждениям и принципам, чем вдохновлял своих последователей.

Постановкой байопика «Человек божий» занималась американка сербского происхождения Елена Попович, известная по картине «Изгой». Роль православного святого исполнил греческий актер Арис Серветалис. Звезда российского кино Александр Петров сыграл Костаса – секретаря Нектария Эгинского. Он уже опубликовал фрагмент из трейлера на своей странице в Instagram и настоятельно посоветовал поклонникам посмотреть картину. Партнером Петрова по съемочной площадке стал Микки Рурк.

Съемки биографической драмы проходили в Греции и полностью завершились в сентябре прошлого года. Как пишет «Культуромания», в российский прокат «Человек божий» выйдет 14 октября. Мировая премьера фильма состоялась на Московском Международном кинофестивале (ММКФ), где картина была удостоена приза зрительских симпатий.

Летом был опубликован рейтинг главных молодых актеров России до 35 лет включительно. Список ожидаемо возглавил звезда «Полицейского с Рублевки» Александр Петров.

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кино фильмы микки рурк петров
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