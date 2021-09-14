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Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 11:19
Экономика
Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.0

Москва, 14 сентября. Россия не должна повторять экономические ошибки Советского Союза, предупреждает бывший министр финансов Михаил Задорнов.

Правительству не следует фокусироваться на формальных показателях роста экономики, игнорируя реальные граждан.

«Старшее поколение прекрасно помнит, когда на очередном съезде КПСС красиво рапортовали: мол, экономика выросла на 2 %. Но какой людям от этого прок, если в магазинах не было продуктов», — заявил собеседник РБК.

Задорнов добавил, что необходимо оценивать восстановление экономики через призму уровня жизни граждан России. Только такой подход позволит избежать провала СССР и пойдет на пользу людям, приводит его слова «ФедералПресс».

Одной из важных угроз для российской экономики после распространения коронавируса стала инфляция. В Минэкономразвития ранее рассказали о переоценке годовой инфляции после учета показателей августа.

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