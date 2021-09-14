Железный меч скифской эпохи нашли в пункте приема металлолома в Сибири

Красноярск, 14 сентября. Археологи из Новосибирска исследовали древний железный меч, найденный в пункте приема металлолома в Красноярском крае, и датировали его V–IV вв. до нашей эры.

Артефакт, длина которого составляет 59,5 см, относится к типу коротких мечей. Такое оружие использовали скифы Северного Причерноморья и жители лесостепной зоны Среднего Енисея. По мнению специалистов, железный меч не могли выковать в Южной Сибири, его происхождение пока остается загадкой.

Ученые напомнили, что в конце бронзовой эпохи на территории современной Сибири была распространена тагарская археологическая культура, она относится к скифо-сибирской исторической общности. Свои выводы о ценной находке археологи опубликовали в журнале «Вестник НГУ. Серия: История, филология», передает телеканал «360».

Ранее в Германии открылась выставка, посвященная артефактам из соляной шахты Занджана в Иране. На экспозиции были представлены хорошо сохранившиеся мумифицированные останки людей, погибших в шахте, по разным оценкам, между 400 годом до н. э. и V-VI веком н. э