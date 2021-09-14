Кабмин принял второй пакет мер поддержки российской IT-сферы

, 14 сентября. Правительство России утвердило дорожную карту нововведений, призванных помочь отечественным разработчикам в IT.

Принятые меры помогут повысить спрос на программное обеспечение и другие цифровые продукты российского производства. Об этом пишет ТАСС. Кабмин ставит своей целью ускорение цифровизации государственных ведомств и создание благоприятного климата для предпринимательства в сфере IT.

Россия продолжает политику импортозамещения и в сфере высоких технологий. Перспективы РФ в этом сегменте комментировала генеральный директор АНО «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.