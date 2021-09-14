Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 11:31
11:31
Общество
Daily Express: онемение в конечностях может указывать на высокий уровень холестерина
11:28
Армия
Самолеты и вертолеты ВКС РФ проверили работу сил ПВО на учениях «Запад-2021»
11:26
Политика
Поддерживающая Россию норвежская Рабочая партия победила на парламентских выборах
11:26
Армия
Боевая авиация ЗВО уничтожила пункты условного противника на учениях «Запад-2021»
11:25
Общество
Компания Colossal собрала 15 миллионов долларов на возрождение шерстистых мамонтов
11:25
Общество
Вышел трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
11:19
Экономика
Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР
11:19
Общество
Железный меч скифской эпохи нашли в пункте приема металлолома в Сибири
11:18
Общество
Популярные экономические профессии настоящего и будущего: какие они и как их получить
11:14
Экономика
Кабмин принял второй пакет мер поддержки российской IT-сферы
Все новости
ЛДПР

NI: ВКС РФ не желают отказываться от Ту-160 из-за успехов «Белого лебедя»

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 11:09
Армия
NI: ВКС РФ не желают отказываться от Ту-160 из-за успехов «Белого лебедя»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 14 сентября. Активная модернизация российского бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь» говорит о том, что Москва не планирует отправлять его «на пенсию», считают журналисты из США.

Советский Союз создал стратегический бомбардировщик Ту-160 в качестве ответа на американский B-1 Lancer, напомнил американский аналитик Тревор Филсет в статье для портала The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он подчеркнул, что эта крылатая машина до сих пор является крупнейшим бомбардировщиком в мире, превосходя по своим габаритам даже конкурента из США.

Самолет, сконструированный в СССР, стал настоящим рекордсменом, так как на его счету 78 различных рекордов, отметил автор материала. Он предположил, что именно успехи бомбардировщика стали главной причиной того, что ВКС РФ не желают отказываться от этой крылатой машины до сих пор. Более того, «Белый лебедь» постоянно модернизируется, претерпев множество изменений за последний десяток лет, подчеркнул Филсет. Основная часть усовершенствований коснулась электронной начинки самолета, уточнил аналитик.

Ту-160, согласно планам руководства ВКС РФ, в будущем может быть заменен на более новый бомбардировщик, однако эксперт усомнился в том, что это произойдет в ближайшее время, так как Москва в настоящий момент активно вкладывается в дальнейшую модернизацию «Белого лебедя». Ввиду этого новая крылатая машина может еще не скоро прийти на смену легендарному самолету, который в усовершенствованном виде будет и дальше добиваться новых рекордов, резюмировал автор публикации.

Ранее эксперты из Китая обратили внимание на модернизационный потенциал «Белого лебедя». По их словам, в скором времени Ту-160 может получить обновленные силовые установки, благодаря которым значительно повысится радиус действия самолета. Аналитики заявили, что США должны радоваться тому, что РФ не планирует экспортировать эти двигатели в ближайшие 30 лет, в течение которых Вашингтон может не переживать об угрозе со стороны других государств.

Кроме того, начальник военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий рассказал о создании в России новой дальнобойной гиперзвуковой ракеты Х-95, сообщает телеканал «360». Он уточнил, что этот боеприпас может появиться в арсенале стратегического бомбардировщика Ту-160М.

Вернуться назад

Все новости / Армия / NI: ВКС РФ не желают отказываться от Ту-160 из-за успехов «Белого лебедя»
россия вкс рф ту-160 бомбардировщик the national interest белый лебедь филсет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru