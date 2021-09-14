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Посол России в ФРГ Нечаев напомнил о неизменности позиции Москвы по транзиту газа через Украину
Политика
Посол России в ФРГ Нечаев напомнил о неизменности позиции Москвы по транзиту газа через Украину
pixabay.com

Берлин, 14 сентября. Немецкая сторона неоднократно затрагивала вопрос сохранения транзита газа через территорию Украины. Однако позиция Москвы по этой теме остается неизменной.

Российская сторона готова рассмотреть возможность транзита газа через Украину после 2024 года, напомнил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в беседе с журналистами РИА Новости. В таком случае необходимо будет рассмотреть основные критерии. Это наличие соответствующего спроса в государствах Европейского союза и экономическая целесообразность, пояснил дипломат.

Также Нечаев добавил, что совместное заявление ФРГ и США по сохранению транзита не имеет отношения к РФ. Ведь последняя не принимала участие в подготовке или подписании документа.

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что Киев этот вопрос должен напрямую обсуждать с Москвой. В таких ситуациях не должно быть посредников.

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украина россия посол нечаев
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