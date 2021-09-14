Авторы Washington Examiner обвинили страны НАТО в «трусости» за отказ летать у границ России

Вашингтон, 14 сентября. Пять стран НАТО отказались от разведывательных полетов у Калининградской области после старта российско-белорусских учений «Запад-2021». В США их поспешили упрекнуть в «трусости».

Франция, Италия, Бельгия, Германия и Дания прекратили разведывательные полеты у Калининградской области после старта стратегических учений «Запад-2021». Обозреватели американского издания Washington Examiner раскритиковали европейских партнеров США по НАТО и обвинили их в чрезмерной «боязливости», из-за того, что они не решились провоцировать российские войска ПВО в Калининграде. Аналитик издания Том Роган напомнил, что такая позиция вредит всей коллективной безопасности ЕС перед лицом «российской угрозы».

«Российские военные самолеты, взлетающие в Калининградской области, регулярно испытывают системы противовоздушной обороны стран НАТО — порой весьма успешно. Но вопрос остается открытым — почему больше членов этого альянса не развертывают свои силы?» — возмутился Роган.

Роган привел в пример малодушным партнерам такие страны как Великобритания, Прибалтика, Норвегия и Польша, которые всеми силами помогают США удерживать лидерство в НАТО и противостоять России. Отдельно обозреватель раскритиковал ФРГ: по его словам, Берлин пытается усидеть на всех стульях и не испортить отношения с США, Китаем и Россией, а в итоге утратил звание светоча европейской демократии.

Разведывательная авиация НАТО на прошлой неделе была замечена у границ России и Белоруссии на фоне проведения масштабных военных учений «Запад-2021». Системы мониторинга зафиксировали пять летательных аппаратов, которые принадлежали Швеции и США.

Ранее телеканал «360» передал, что в учениях принимали участие наравне с людьми боевые роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Комплексы впервые включили в состав подразделений.