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Звездный диетолог Королева рассказала, какие продукты могут поднять настроение осенью
Общество
Звездный диетолог Королева рассказала, какие продукты могут поднять настроение осенью
pixabay.com  / 

Осенью, когда организму не хватает тепла и солнца, у многих портится настроение, а некоторые даже впадают депрессию. Диетологи уверены, что наше эмоциональное состояние зависит от поступающих с пищей полезных аминокислот, которые могут вырабатывать серотонин и эндорфин.

В беседе с корреспондентом ФАН звездный диетолог Маргарита Королева рассказала, как необходимо разнообразить питание, чтобы не наступила осенняя хандра.

«Осенью, как правило, бывает депрессивное состояние, так как день сокращается и серотонина в организме становится не так много, как летом. Витамин D больше не вырабатывается в том количестве, как это было в жаркие дни, поэтому раскрасить свое настроение можно с помощью легкого завтрака, в состав которого могут войти не только зерновые продукты, но и фрукты», — рассказала собеседница ФАН.

Звездный диетолог Королева рассказала, какие продукты могут поднять настроение осенью
instagram.com  / margaritakoroleva.ru

Диетолог советует утренний кофе заменить на травяной чай, а позавтракать можно тостом из отрубей с яблочным джемом.

«На ланч можно использовать оладьи из кабачков или цукини с добавлением ягодного джема, а на обед — легкий суп с белыми грибами или овощами с зеленью. На второе лучше использовать полноценный источник белка с овощным гарниром, жидкость пьем между приемами пищи», — добавила Маргарита Королева.

На ужин диетолог предложила приготовить салат с репой, морковью, сельдереем, авокадо и огурцом. Ингредиенты можно заправить нерафинированным маслом и подать на стол с мясом птицы или рыбой.

«[Необходимы] теплые напитки между основными приемами пищи: ягодные настои, компоты без сахара и чистая вода», — подчеркнула эксперт.

Ранее специалисты из Университета Джонса Хопкинса в США назвали лучшую осеннюю диету, которая защищает организм от коронавирусной инфекции. По словам исследователей, для укрепления иммунитета лучше всего подойдет пескетарианская диета.

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еда диетолог правильное питание
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