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Прокачка российского газа по газопроводу «Ямал — Европа» резко увеличилась
Экономика
Прокачка российского газа по газопроводу «Ямал — Европа» резко увеличилась
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 сентября. Резкое увеличение объемов прокачки газа зафиксировано по трубопроводу «Ямал — Европа» во вторник, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

В сравнении с прошлым месяцем, когда фиксировалось сокращение объемов, сейчас поставки выросли почти в два раза — с 1,5 млн кубометров в час до 2,6 млн, сообщает РИА Новости. С момента аварии на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем в августе отмечается нестабильность прокачки. Из-за повреждения оборудования были нарушены технологические циклы, по которым проходит топливо перед отправкой потребителю.

В июле в среднем объем поставок составлял 3,5 млн кубометров в час, однако после инцидента они снизились до 1,5 млн кубометров. В «Газпроме» влияние аварии на добычу газа назвали незначительным.

Стоимость газа на сырьевой лондонской бирже ICE во вторник достигла нового максимума. Октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достиг отметки в 801,2 доллара за тысячу кубометров или 65,5 евро за МВт ч.

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Все новости / Экономика / Прокачка российского газа по газопроводу «Ямал — Европа» резко увеличилась
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