Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 11:31
11:31
Общество
Daily Express: онемение в конечностях может указывать на высокий уровень холестерина
11:28
Армия
Самолеты и вертолеты ВКС РФ проверили работу сил ПВО на учениях «Запад-2021»
11:26
Политика
Поддерживающая Россию норвежская Рабочая партия победила на парламентских выборах
11:26
Армия
Боевая авиация ЗВО уничтожила пункты условного противника на учениях «Запад-2021»
11:25
Общество
Компания Colossal собрала 15 миллионов долларов на возрождение шерстистых мамонтов
11:25
Общество
Вышел трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
11:19
Экономика
Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР
11:19
Общество
Железный меч скифской эпохи нашли в пункте приема металлолома в Сибири
11:18
Общество
Популярные экономические профессии настоящего и будущего: какие они и как их получить
11:14
Экономика
Кабмин принял второй пакет мер поддержки российской IT-сферы
Все новости
ЛДПР

Жаловавшая на отсутствие ролей Зудина заработала в театре 400 тыс. рублей за два месяца

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:56
Шоу-бизнес
Жаловавшая на отсутствие ролей Зудина заработала в театре 400 тыс. рублей за два месяца
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 14 сентября. Актриса Марина Зудина, которую якобы лишили ролей в театре после смерти Олега Табакова, продолжает выходить на театральные подмостки и хорошо на этом зарабатывать.

Звезда сериала «Содержанки» Марина Зудина в одном из интервью жаловалась, что после смерти супруга Олега Табакова ее буквально выживают из МХТ. По словам актрисы, она столкнулась с ужасающим отношением коллег и руководства театра.

«Пришел бы сейчас Олег Палыч в театр и узнал, что там нет Павла, и я выхожу пять раз в год... не обрадовался бы», — заявила вдова Табакова.

Однако, как выяснили журналисты kp.ru, Зудина явно преувеличила ситуацию. Артистка действительно не числится в труппе МХТ, однако продолжает выходить на сцену. Руководство театра за последние 7 лет заключило около двадцати контрактов с вдовой Табакова на 38 миллионов рублей. Конечно, при жизни супруга Марина Зудина зарабатывала куда больше, но и сейчас положение звезды нельзя назвать бедственным. За каждый выход на сцену артистка получает 54 тысячи рублей, а за репетиции ей платят по 27 тысяч.

Кроме того, вдова Табакова принимает участие и в новых театральных проектах. В начале октября состоится премьера спектакля Константина Богомолова «На всякого мудреца» по мотивам пьесы Островского. Кого будет играть Зудина, непонятно, но сразу несколько СМИ со ссылкой на источник в театре сообщили, что звезда непременно появится в постановке.

Марина Зудина часто делится воспоминаниями о браке с Олегом Табаковым. Не так давно в интервью Антону Красовскому для его YouTube-канала она вспомнила, что влюбилась в будущего мужа, несмотря на внушительную разницу в возрасте: тогда ей было 18 лет, а Табакову — 48.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Жаловавшая на отсутствие ролей Зудина заработала в театре 400 тыс. рублей за два месяца
театр табаков мхт зудина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru