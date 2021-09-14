Жаловавшая на отсутствие ролей Зудина заработала в театре 400 тыс. рублей за два месяца

Москва, 14 сентября. Актриса Марина Зудина, которую якобы лишили ролей в театре после смерти Олега Табакова, продолжает выходить на театральные подмостки и хорошо на этом зарабатывать.

Звезда сериала «Содержанки» Марина Зудина в одном из интервью жаловалась, что после смерти супруга Олега Табакова ее буквально выживают из МХТ. По словам актрисы, она столкнулась с ужасающим отношением коллег и руководства театра.

«Пришел бы сейчас Олег Палыч в театр и узнал, что там нет Павла, и я выхожу пять раз в год... не обрадовался бы», — заявила вдова Табакова.

Однако, как выяснили журналисты kp.ru, Зудина явно преувеличила ситуацию. Артистка действительно не числится в труппе МХТ, однако продолжает выходить на сцену. Руководство театра за последние 7 лет заключило около двадцати контрактов с вдовой Табакова на 38 миллионов рублей. Конечно, при жизни супруга Марина Зудина зарабатывала куда больше, но и сейчас положение звезды нельзя назвать бедственным. За каждый выход на сцену артистка получает 54 тысячи рублей, а за репетиции ей платят по 27 тысяч.

Кроме того, вдова Табакова принимает участие и в новых театральных проектах. В начале октября состоится премьера спектакля Константина Богомолова «На всякого мудреца» по мотивам пьесы Островского. Кого будет играть Зудина, непонятно, но сразу несколько СМИ со ссылкой на источник в театре сообщили, что звезда непременно появится в постановке.

Марина Зудина часто делится воспоминаниями о браке с Олегом Табаковым. Не так давно в интервью Антону Красовскому для его YouTube-канала она вспомнила, что влюбилась в будущего мужа, несмотря на внушительную разницу в возрасте: тогда ей было 18 лет, а Табакову — 48.