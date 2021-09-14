Захарова назвала главной целью американской «демократизации» Украины давление на Россию

Москва, 14 сентября. Планы США по демократизации Украины направлены только на «сдерживание» России. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дают деньги, чтобы попытаться оказать давление на Россию, сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности», — добавила Захарова.

Она уверена: проект США идет вразрез с интересами украинского народа. Вашингтон делает все ради себя, действуя против граждан страны.

Недавно стало известно, что США пытались вмешаться в выборы в России. По словам Захаровой, у Москвы есть документальное подтверждение этого.