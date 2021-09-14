Бойцы спецназа Северного флота РФ провели противодиверсионные учения на реке Енисей

Североморск, 14 сентября. Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами Северного флота РФ провели учения с арктической экспедиционной группировкой.

Как указали в пресс-службе флота, перед военнослужащими была поставлена задача отработать действия, необходимые для охраны и обороны сил при стоянке на незащищенном рейде в Арктике.

Учения проходили на реке Енисей в порту Дудинка на севере Красноярского края. Для тренировки были задействованы большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и спасательное буксирное судно «Памир». Бойцы спецназа патрулировали прилегающие акватории на быстроходных лодках.

Помимо этого, пловцы провели водолазные спуски, во время которых выполнили элементы подводного ориентирования и поиск возможных диверсионных средств.

Ранее подразделения Северного флота при поддержке фронтовых бомбардировщиков Су-24 отразили нападение условного противника в ходе маневров в Мурманской области. Как передает телеканал «360», масштабные учения СФ в Арктической зоне стартовали 9 сентября.