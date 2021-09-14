Новозеландская Партия маори выступила за переименование страны в Аотеароа

Веллингтон, 14 сентября. Руководство новозеландской Партии маори призвало жителей страны поддержать их инициативу о переименовании государства с Новой Зеландии на маорийское Аотеароа.

В сообщении объединения сказано, что Партия маори просит парламент Новой Зеландии изменить официальное название страны на Аотеароа. Политики также потребовали восстановить маорийские топонимы, включая названия населенных пунктов.

«Мы полинезийская страна — мы Аотеароа», — сказано в документе.

Руководство партии намерено наделить язык маори статусом первого и официального языка страны.

Как стало известно ранее, Новая Зеландия готовится открыть границы для иностранцев. Местные эксперты считают, что сначала нужно завершить кампанию по вакцинации населения.