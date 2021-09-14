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Новозеландская Партия маори выступила за переименование страны в Аотеароа

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:46
Политика
Новозеландская Партия маори выступила за переименование страны в Аотеароа
ru.wikipedia.org  /  Follash

Веллингтон, 14 сентября. Руководство новозеландской Партии маори призвало жителей страны поддержать их инициативу о переименовании государства с Новой Зеландии на маорийское Аотеароа.

В сообщении объединения сказано, что Партия маори просит парламент Новой Зеландии изменить официальное название страны на Аотеароа. Политики также потребовали восстановить маорийские топонимы, включая названия населенных пунктов.

«Мы полинезийская страна — мы Аотеароа», — сказано в документе.

Руководство партии намерено наделить язык маори статусом первого и официального языка страны.

Как стало известно ранее, Новая Зеландия готовится открыть границы для иностранцев. Местные эксперты считают, что сначала нужно завершить кампанию по вакцинации населения.

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