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В Visa объяснили увеличение межбанковских комиссий для российских клиентов
Экономика
В Visa объяснили увеличение межбанковских комиссий для российских клиентов
pixabay.com  /  PD

Москва, 14 сентября. Актуальный уровень межбанковских комиссий в России способствует дальнейшему увеличению доли безналичных платежей, заявил глава платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

Межбанковскими комиссиями являются механизмы перераспределения доходов между финансовыми организациями, которые занимаются обслуживанием торговых точек и теми, что занимаются эмиссией карт, пояснил он в интервью РБК.

«Это изменения в межбанковские комиссии, это не тарифы Visa для предприятий торговли и сервиса. <…> Это не доходы платежных систем» — заявил Бернер.

Глава системы в России напомнил о важной функции механизмов межбанковских комиссий. Когда показатели находятся на небольшом уровне, они способствуют развитию приема карт. В то же время в РФ такая проблема не стоит, прием карт проходит широко.

Банк России совместно с Федеральной антимонопольной службой создал письменные рекомендации, которые адресованы банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным кооперативам. Они касаются распространения рекламы.

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