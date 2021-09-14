Эфир: Как развиваются в России донорство, благотворительность и волонтерство

Во вторник, 14 сентября, с 11:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная проблемам донорства и благотворительности в России.

Несмотря на рост цен или экономический кризис благотворительность в России продолжает развиваться в самых разных направлениях, а пандемия стала еще и своеобразным толчком к развитию добровольчества и волонтерства.

Какие категории россиян сегодня наиболее нуждаются в помощи, в чем эта помощь должна выражаться?

Что должно делать государство для поддержки детей и инвалидов?

Есть ли в России дефицит крови, насколько обоснован запрет сдавать кровь между прививками?

Можно ли покупать кровь в других странах, насколько это безопасно?

Как обстоит дело с донорством костного мозга?

Какую помощь получают ветераны боевых действий и члены их семей?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают:

Василий Бугров , руководитель ветеранской организации «Боевое братство»;

, руководитель ветеранской организации «Боевое братство»; Евгения Захарова , руководитель благотворительной организации;

, руководитель благотворительной организации; Виктор Андронов, руководитель движения «Энергия жизни», почетный донор России.

По видеосвязи руководитель Клуба доноров из Ростова-на-Дону Андрей Андреев рассказывает об уникальных достижениях в части сбора крови и костного мозга для россиян, больных лейкозом.