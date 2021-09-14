Эфир: Как развиваются в России донорство, благотворительность и волонтерство

Во вторник, 14 сентября, с 11:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная проблемам донорства и благотворительности в России.
Несмотря на рост цен или экономический кризис благотворительность в России продолжает развиваться в самых разных направлениях, а пандемия стала еще и своеобразным толчком к развитию добровольчества и волонтерства.
Какие категории россиян сегодня наиболее нуждаются в помощи, в чем эта помощь должна выражаться?
Что должно делать государство для поддержки детей и инвалидов?
Есть ли в России дефицит крови, насколько обоснован запрет сдавать кровь между прививками?
Можно ли покупать кровь в других странах, насколько это безопасно?
Как обстоит дело с донорством костного мозга?
Какую помощь получают ветераны боевых действий и члены их семей?
На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают:
- Василий Бугров, руководитель ветеранской организации «Боевое братство»;
- Евгения Захарова, руководитель благотворительной организации;
- Виктор Андронов, руководитель движения «Энергия жизни», почетный донор России.
По видеосвязи руководитель Клуба доноров из Ростова-на-Дону Андрей Андреев рассказывает об уникальных достижениях в части сбора крови и костного мозга для россиян, больных лейкозом.