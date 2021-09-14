Российско-сирийский диалог: что Владимир Путин и Башар Асад обсудили в Москве

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с его сирийским коллегой Башаром Асадом. Ближневосточный лидер посетил столицу РФ накануне, однако заранее его прибытие не анонсировалось.

قمة سورية روسية في #موسكو بين الرئيسين #الأسد و #بوتين... المباحثات شملت تطوير ملفات التعاون الثنائي ومكافحة الإرها*ب#موسكو || #سانا

تفاصيل ملفات التعاون الثنائي بين البلدين على الرابط التالي: https://t.co/9RIZyws90J pic.twitter.com/1XLsMt4S52 — سانا عاجل (@SanaAjel) September 14, 2021

«Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить Вас с прошедшим недавно днем рождения», — сказал российский президент в начале дипломатической встречи.

Во время своей беседы главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, подвели итоги ряда совместных инициатив, а также оценили ключевые события в Сирийской Арабской Республике (САР).

kremlin.ru / Администрация президента России

Выбор народа

В разговоре с иностранным коллегой лидер РФ высказался об итогах недавно прошедших в Сирии выборов.

Федеральное агентство новостей /

На состоявшемся в конце мая плебисците за кандидатуру Башара Асада проголосовали 95% избирателей — около 13 миллионов человек. Это позволило ему обойти своих конкурентов с большим отрывом.

«Результаты говорят о том, что люди вам доверяют», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что сирийский президент сумел добиться признания со стороны соотечественников несмотря на все трагедии и сложности предыдущих лет, а теперь с ним связывают процесс восстановления государства и возвращения граждан к нормальной жизни.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Также глава России оценил то, как эффективно Асад налаживает диалог со своими оппонентами.

«Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед», — сказал он, выразив надежду, что в дальнейшем этот процесс продолжится.

Удар по терроризму

«Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория САР. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории», — отметил Путин.

Тем не менее российский президент подчеркнул, что сейчас ситуацию в Сирии осложняет наличие там иностранных вооруженных сил, находящихся там без одобрения ООН и разрешения со стороны Дамаска. Такое положение дел противоречит нормам международного права и является помехой в объединении сирийцев, необходимом для скорейшего восстановления страны.

wikipedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что сейчас на территории арабской республики все еще сохраняются некоторые очаги сопротивления радикальных боевиков, контролирующих небольшую часть территории и наносящих ущерб мирной жизни простых граждан.

В свою очередь Башар Асад высказал мнение, что совместные усилия РФ и САР позволили добиться существенных результатов в борьбе с терроризмом и освобождении захваченных радикальными исламистами территорий.

«Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», — сказал он.

Гуманитарная работа и коронавирус

Также лидеры обсудили принимаемые меры в условиях пандемии COVID-19.

После разработки своей вакцины от коронавируса Россия начала поддерживать Сирию поставками медикаментов. Первые партии «Спутника V» и «Спутника Лайт» уже были переданы Дамаску для борьбы с распространением заболевания.

sputnikvaccine.com / Sputnik V

Асад выразил свою глубокую признательность россиянам за эту поддержку, как и за стабильный поток гуманитарных грузов в кризисный период. Это позволяет гражданам пережившей войну страны получить доступ к продовольствию и вещам первой необходимости.

Благодаря этому ускоряется процесс стабилизации обстановки в регионе, что привлекает ставших беженцами во время войны сирийцев возвращаться в свои дома и работать над их восстановлением.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Борьба с препятствиями

Глава Сирийской Арабской Республики негативно оценил антисирийскую деятельность некоторых стран, продолжающих оказывать внешнее давление на Дамаск. Это мешает развитию государства и препятствует политическим процессам, направленным на установление мира на всей без исключения его территории.

«Некоторые страны наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но тем не менее это имеет место», — отметил Асад.

При этом он заверил российского коллегу в том, что власти республики делают все возможное для решения актуальных проблем Сирии. Меры, направленные на выстраивание диалога и запуск других процессов, сопутствующих восстановлению страны, принимаются несмотря ни на что.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Важность четкой позиции

Отдельно президент САР выразил благодарность российскому Министерству иностранных дел. Он отметил, что МИД РФ имеет четкую позицию, в соответствии с которой проводит свою политику на различных международных площадках.

«Те права, которые являются неотчуждаемыми, неотъемлемыми для каждого народа, — это право на самоопределение и право решать свою судьбу по своему усмотрению, исходя из канонов, из национального законодательства. [Спасибо] за ту политику, которую провело ваше ведомство», — сказал Асад.

В завершение своей речи он указал на то, что работа дипломатов из России помогает бороться с деятельностью стран, стремящихся использовать терроризм для достижения своих политических целей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Новые шаги

После длительной двусторонней встречи двух президентов к переговорам присоединились глава МИД САР Фейсал Микдад и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

При их участии обсуждалось сотрудничество между армиями в процессе борьбы с терроризмом и конкретные шаги, направленные на окончательное освобождение сирийской земли от террористических банд.

Разговор Путина и Асада положил начало для нового этапа работы в Сирии, обсуждением которого параллельно занимались представители двух союзных стран.