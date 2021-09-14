Российско-сирийский диалог: что Владимир Путин и Башар Асад обсудили в Москве

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с его сирийским коллегой Башаром Асадом. Ближневосточный лидер посетил столицу РФ накануне, однако заранее его прибытие не анонсировалось.
قمة سورية روسية في #موسكو بين الرئيسين #الأسد و #بوتين... المباحثات شملت تطوير ملفات التعاون الثنائي ومكافحة الإرها*ب#موسكو || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) September 14, 2021
تفاصيل ملفات التعاون الثنائي بين البلدين على الرابط التالي: https://t.co/9RIZyws90J pic.twitter.com/1XLsMt4S52
«Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить Вас с прошедшим недавно днем рождения», — сказал российский президент в начале дипломатической встречи.
Во время своей беседы главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, подвели итоги ряда совместных инициатив, а также оценили ключевые события в Сирийской Арабской Республике (САР).
Выбор народа
В разговоре с иностранным коллегой лидер РФ высказался об итогах недавно прошедших в Сирии выборов.
На состоявшемся в конце мая плебисците за кандидатуру Башара Асада проголосовали 95% избирателей — около 13 миллионов человек. Это позволило ему обойти своих конкурентов с большим отрывом.
«Результаты говорят о том, что люди вам доверяют», — отметил Путин.
При этом он подчеркнул, что сирийский президент сумел добиться признания со стороны соотечественников несмотря на все трагедии и сложности предыдущих лет, а теперь с ним связывают процесс восстановления государства и возвращения граждан к нормальной жизни.
Также глава России оценил то, как эффективно Асад налаживает диалог со своими оппонентами.
«Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед», — сказал он, выразив надежду, что в дальнейшем этот процесс продолжится.
Удар по терроризму
«Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория САР. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории», — отметил Путин.
Тем не менее российский президент подчеркнул, что сейчас ситуацию в Сирии осложняет наличие там иностранных вооруженных сил, находящихся там без одобрения ООН и разрешения со стороны Дамаска. Такое положение дел противоречит нормам международного права и является помехой в объединении сирийцев, необходимом для скорейшего восстановления страны.
Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что сейчас на территории арабской республики все еще сохраняются некоторые очаги сопротивления радикальных боевиков, контролирующих небольшую часть территории и наносящих ущерб мирной жизни простых граждан.
В свою очередь Башар Асад высказал мнение, что совместные усилия РФ и САР позволили добиться существенных результатов в борьбе с терроризмом и освобождении захваченных радикальными исламистами территорий.
«Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», — сказал он.
Гуманитарная работа и коронавирус
Также лидеры обсудили принимаемые меры в условиях пандемии COVID-19.
После разработки своей вакцины от коронавируса Россия начала поддерживать Сирию поставками медикаментов. Первые партии «Спутника V» и «Спутника Лайт» уже были переданы Дамаску для борьбы с распространением заболевания.
Асад выразил свою глубокую признательность россиянам за эту поддержку, как и за стабильный поток гуманитарных грузов в кризисный период. Это позволяет гражданам пережившей войну страны получить доступ к продовольствию и вещам первой необходимости.
Благодаря этому ускоряется процесс стабилизации обстановки в регионе, что привлекает ставших беженцами во время войны сирийцев возвращаться в свои дома и работать над их восстановлением.
Борьба с препятствиями
Глава Сирийской Арабской Республики негативно оценил антисирийскую деятельность некоторых стран, продолжающих оказывать внешнее давление на Дамаск. Это мешает развитию государства и препятствует политическим процессам, направленным на установление мира на всей без исключения его территории.
«Некоторые страны наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но тем не менее это имеет место», — отметил Асад.
При этом он заверил российского коллегу в том, что власти республики делают все возможное для решения актуальных проблем Сирии. Меры, направленные на выстраивание диалога и запуск других процессов, сопутствующих восстановлению страны, принимаются несмотря ни на что.
Важность четкой позиции
Отдельно президент САР выразил благодарность российскому Министерству иностранных дел. Он отметил, что МИД РФ имеет четкую позицию, в соответствии с которой проводит свою политику на различных международных площадках.
«Те права, которые являются неотчуждаемыми, неотъемлемыми для каждого народа, — это право на самоопределение и право решать свою судьбу по своему усмотрению, исходя из канонов, из национального законодательства. [Спасибо] за ту политику, которую провело ваше ведомство», — сказал Асад.
В завершение своей речи он указал на то, что работа дипломатов из России помогает бороться с деятельностью стран, стремящихся использовать терроризм для достижения своих политических целей.
Новые шаги
После длительной двусторонней встречи двух президентов к переговорам присоединились глава МИД САР Фейсал Микдад и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
При их участии обсуждалось сотрудничество между армиями в процессе борьбы с терроризмом и конкретные шаги, направленные на окончательное освобождение сирийской земли от террористических банд.
Разговор Путина и Асада положил начало для нового этапа работы в Сирии, обсуждением которого параллельно занимались представители двух союзных стран.