Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 11:30
11:28
Армия
Самолеты и вертолеты ВКС РФ проверили работу сил ПВО на учениях «Запад-2021»
11:26
Политика
Поддерживающая Россию норвежская Рабочая партия победила на парламентских выборах
11:26
Армия
Боевая авиация ЗВО уничтожила пункты условного противника на учениях «Запад-2021»
11:25
Общество
Компания Colossal собрала 15 миллионов долларов на возрождение шерстистых мамонтов
11:25
Общество
Вышел трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
11:19
Экономика
Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР
11:19
Общество
Железный меч скифской эпохи нашли в пункте приема металлолома в Сибири
11:18
Общество
Популярные экономические профессии настоящего и будущего: какие они и как их получить
11:14
Экономика
Кабмин принял второй пакет мер поддержки российской IT-сферы
11:14
Происшествия
Посетитель московского кафе пострадал от рук работника заведения и его сообщницы
Все новости
ЛДПР

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о добровольном принципе сдачи ЕГЭ

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 11:05
Общество
КПРФ внесла в Госдуму законопроект о добровольном принципе сдачи ЕГЭ
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Депутаты КПРФ предложили сделать сдачу Единого государственного экзамена добровольной.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов также принял участие в подготовке документа. Законопроект несли на рассмотрение в Госдуму РФ. Кроме того, коммунисты предложили ввести обязательный выпускной экзамен по русской литературе в устной или письменной форме на выбор ученика.

Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ 2022 в допандемийном формате. Формат экзамена будет устанавливаться в соответствии с актуальной эпидобстановкой, уточнил глава ведомства Анзор Музаев.

Вернуться назад

Все новости / Общество / КПРФ внесла в Госдуму законопроект о добровольном принципе сдачи ЕГЭ
госдума кпрф егэ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru