КПРФ внесла в Госдуму законопроект о добровольном принципе сдачи ЕГЭ

Москва, 14 сентября. Депутаты КПРФ предложили сделать сдачу Единого государственного экзамена добровольной.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов также принял участие в подготовке документа. Законопроект несли на рассмотрение в Госдуму РФ. Кроме того, коммунисты предложили ввести обязательный выпускной экзамен по русской литературе в устной или письменной форме на выбор ученика.

Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ 2022 в допандемийном формате. Формат экзамена будет устанавливаться в соответствии с актуальной эпидобстановкой, уточнил глава ведомства Анзор Музаев.