Европейская цена на газ побила очередной рекорд

Брюссель, 14 сентября. Цена газа на фьючерсном рынке Европы преодолела отметку 800 долларов за 1 тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достиг стоимости 801,2 доллара за 1 тысячу кубометров или 65,5 евро за МВт ч. Такие показатели представлены исходя из текущего обменного курса евро к доллару.

По данным биржи, на 9:54 по Москве цена топлива составляла 771,2 доллара за 1 тысячу кубометров.

Германия готова к полной загрузке «Северного потока — 2», о чем свидетельствует спокойствие страны на фоне рекордного подорожания газа в Евросоюзе.