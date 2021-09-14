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Танк-амфибия «Спрут-СДМ1» выдержал испытания на прочность после сброса с вышки

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:39
Армия
Танк-амфибия «Спрут-СДМ1» выдержал испытания на прочность после сброса с вышки
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Москва, 14 сентября. Специалисты провели испытания на прочность легкого танка «Спрут-СДМ1». Боевая машина была сброшена с высоты, передает Ростех.

Цель проверки состояла в испытании способностей танка-амфибии выдерживать парашютное десантирование. В рамках опытов были созданы максимальные перегрузки, сообщает РИА Новости. «Спрут-СДМ1» успешно выдержал проверки, функционирование всех систем проходило без сбоев, уточнили в госкорпорации.

Сброс танка осуществлялся со специальной вышки. В дальнейшем предполагается испытать боевую машину при десантировании из самолета. Цикл проверок осуществляется в рамках разработки системы десантирования для танка-амфибии.

Ростех ведет разработку колесного танка с боевым отделением от легкого танка «Спрут-СДМ1». Новинка от российских инженеров выглядит перспективно, считает подполковник запаса Владимир Язиков. Машина в первую очередь предназначена на экспорт. Для поставок за рубеж создается и истребитель Checkmate. Он разрабатывается без иностранных инвестиций, передает телеканал «360».

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ростех танк испытания спрут
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