HBO Max готовит сериал о враге Бэтмена Пингвине

Лос-Анджелес, 14 сентября. Американская студия DC и стриминговая платформа HBO Max начали работу над спин-оффом «Бэтмена», в котором речь пойдет о злодее Пингвине.

Сериалом занимаются сценарист Мэтт Ривз («Планета обезьян», «Монстро») и Дилан Кларк — режиссер и продюсер нового полнометржного «Бэтмена», выход которого намечен на 2022 год. В фильме Кларка главные роли сыграют Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн, он же Бэтмен) и Колин Фаррелл (Пингвин). Вероятно, они вернутся к своим персонажам в сериале HBO Max, пишет Deadline.

Издание сообщает, что новый проект будет похож на драму режиссера Брайана де Пальма «Лицо со шрамом». Сюжет сосредоточится на становлении персонажа — босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота. Злодея прозвали Пингвином за любовь к старомодным черным фракам и белым сорочкам, делающим его похожим на птицу.

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