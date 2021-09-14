«Мегапроект»: Володин сравнил «Северный поток — 2» с БАМом

Москва, 14 сентября. Важность газопровода «Северный поток — 2» для России спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул в своем Telegram-канале.

Данный проект можно сравнить с возведением Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Крымского моста, уверен Володин. Он дополнительно отметил, что строители соблюдали все необходимые меры, чтобы соответствовать передовым экологическим требованиям.

«Для России в свою очередь «Северный поток — 2» сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста... Этот мегапроект реализовывался в непростых политических условиях», — написал он.

Спикер Госдумы добавил, что принципиальная позиция канцлера Германии Ангелы Меркель по отстаиванию интересов собственного народа против американских лоббистов заслуживает уважения.

Трубопровод «СП-2» полностью построен, российской стороне остается уладить последние юридические нюансы, после чего газовая магистраль будет запущена в эксплуатацию.

Между тем Украина потребовала от Европы и США письменных гарантий того, что РФ не станет использовать новый газопровод в качестве фактора давления на Киев. Там по-прежнему считают «СП-2» некоммерческим проектов, сообщает INFOX.