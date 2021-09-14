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Легкоатлетка Мария Ласицкене назвала причину своего отказа от встречи с Путиным
Спорт
Легкоатлетка Мария Ласицкене назвала причину своего отказа от встречи с Путиным
Global Look Press  /  Panoramic

Москва, 14 сентября. Золотая призерка Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оправдалась за пропуск встречи российских олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.

В минувшую субботу, 11 сентября, глава государства встретился с чемпионами и призерами летних Олимпийских игр в Токио. Отказалась от участия в мероприятии легкоатлетка Мария Ласицкене, которая завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту. Позже спортсменка пояснила, что пропустила встречу с президентом ради подготовки к грядущим турнирам. В легкой атлетике сезон в самом разгаре, пояснила Ласицкене, и ей нужно отправляться на следующие соревнования.

«Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона», — объяснила легкоатлетка.

Она отметила, что последние шесть лет в ее профессиональной карьере был непредвиденный перерыв. Как передает RT, в этом году Ласицкене хочет выступать до самого конца сезона, захватив как можно больше стартов. После успешного выступления на Олимпиаде в Токио российская легкоатлетка одержала победу в финале Бриллиантовой лиги, оставив позади соперниц.

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путин олимпийские игры ласицкене легкая атлетика
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