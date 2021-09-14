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Ушел из жизни экс-командующий группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев
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Общество
Ушел из жизни экс-командующий группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Краснодар, 14 сентября. Герой России Виктор Казанцев ушел из жизни в возрасте 75 лет. Генерал являлся экс-командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе.

О смерти генерала сообщили его родственники. Герой России скончался сегодня утром в Краснодаре после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. О времени и месте прощания с генералом будет сообщено позже.

Виктор Казанцев вошел в историю как главнокомандующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе во время Второй чеченской войны. Под его началом были проведены спецоперации по ликвидации боевиков в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана, а также освобождению территорий Чечни от террористов.

Звание Героя России Казанцев получил 4 декабря 1999 года, а спустя пару месяцев, 23 февраля следующего года, на праздничном митинге в освобожденном Грозном получил погоны генерала армии. В 2000–2004 годах Казанцев являлся первым полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.

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